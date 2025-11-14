Einmal noch den Herbst im Sonnenschein genießen. Denn nach den Tagen mit T-Shirt-Wetter dürfte die Temperatur stark sinken. Mehr noch: Der DWD spricht sogar von Schnee.

– Das war es erstmal mit Sonne und frühlingshaften Temperaturen: Der „goldene Herbst“ geht in Baden-Württemberg zu Ende. Zum Wochenende wird es zunächst ein bisschen kälter, zum Wochenstart gehen die Temperaturen noch deutlicher zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. In den höheren Regionen kann es sogar sein, dass ein wenig Schneeregen oder sogar Schnee mit dabei ist, wie ein Meteorologe sagte.

Bevor es so weit ist, dreht der warme Herbst in Baden-Württemberg nochmal richtig auf: Die DWD-Experten erwarten auch am Freitag nach frühem Nebel etwas Sonnenschein mit Temperaturen von 14 Grad am Bodensee bis 21 Grad im Breisgau. Im Verlauf des Tages ziehen Wolken auf. Es weht ein schwacher Wind, auf den Gipfeln im Schwarzwald kann dieser aber auch zu starken bis stürmischen Böen aus Südwest werden.

Am Sonntag nehmen die Temperaturen weiter ab

Das T-Shirt-Wetter dürfte dann vorbei sein: Zum Wochenende erwarten die DWD-Meteorologen viele Wolken und örtlich etwas Regen. Es kühlt ab auf 12 Grad an der Donau und bis zu 17 Grad im Breisgau. Am Samstagnachmittag können im Schwarzwald Gewitter aufziehen.

Am Sonntag nehmen die Temperaturen weiter ab, mit Höchstwerten von 10 bis 14 Grad. Einen Tag später sacken die Temperaturen nach einer kalten Nacht in den einstelligen Bereich zwischen 8 und 4 Grad. „Im Vergleich zu heute wird es deutlich kühler“, sagte der DWD-Meteorologe.