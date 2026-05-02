Ein vorerst letztes Mal Sonne tanken: Der Südwesten bekommt noch einen warmen, freundlichen Tag – bevor Schauer, Gewitter und kühlere Luft das Ende des Frühlingswetters einläuten.

Wer im Südwesten noch einmal Sonne satt genießen will, bekommt dazu ein vorerst letztes Mal Gelegenheit, danach kommt der Regen wieder nach Baden-Württemberg zurück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verspricht zunächst einen weiteren freundlichen Tag mit viel Sonne und Schleierwolken. Die Temperaturen dürften laut DWD zwischen 23 Grad im Hochschwarzwald und bis zu knackig-sommerlichen 29 Grad im nördlichen Oberrheingraben liegen.

In der folgenden Nacht ziehen von Westen her zunehmend Wolken auf, meist bleibt es aber noch trocken bei Tiefstwerten zwischen 14 und 5 Grad. Am Sonntag zeigt sich der Südwesten heiter bis wolkig – doch die freundliche Stimmung bekommt erste Risse.

Sonne erst wieder in der zweiten Wochenhälfte

Mit Schwerpunkt im Bergland und in Oberschwaben sind einzelne Schauer möglich, vereinzelt auch Gewitter. Die Temperaturen erreichen noch 20 Grad in hohen Lagen und bis zu 26 Grad in der Hohenlohe. In der Nacht zum Montag werden die Wolken dichter, vereinzelt regnet es schwach, die Tiefstwerte erreichen 12 bis 7 Grad, wie der DWD mitteilt.

Spätestens am Montag ist es dann laut Wetterdienst vorbei mit dem Frühlingsgefühl: Die Meteorologen erwarten für den Südwesten wolkiges bis stark bewölktes Wetter mit von Westen her zunehmenden Schauern, teils auch Gewittern.

Die Temperaturen kommen nur noch auf 17 bis 23 Grad, bei Gewittern sind starke bis stürmische Böen möglich. Auch in der folgenden Nacht bleibt es wolkig mit zeitweisen Schauern – und der Mittwoch wird nach bisherigen Erwartungen durchgehend verregnet und deutlich kühler. Erst gegen Donnerstag zeigt sich laut Prognose wieder ein wenig die Sonne.