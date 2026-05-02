Ein vorerst letztes Mal Sonne tanken: Der Südwesten bekommt noch einen warmen, freundlichen Tag – bevor Schauer, Gewitter und kühlere Luft das Ende des Frühlingswetters einläuten.
02.05.2026 - 09:29 Uhr
Wer im Südwesten noch einmal Sonne satt genießen will, bekommt dazu ein vorerst letztes Mal Gelegenheit, danach kommt der Regen wieder nach Baden-Württemberg zurück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verspricht zunächst einen weiteren freundlichen Tag mit viel Sonne und Schleierwolken. Die Temperaturen dürften laut DWD zwischen 23 Grad im Hochschwarzwald und bis zu knackig-sommerlichen 29 Grad im nördlichen Oberrheingraben liegen.