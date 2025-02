Wer am Sonntag in der Schlange vor dem Wahllokal steht, kann sich in Baden-Württemberg auf mildes Wetter freuen. In manchen Regionen klettern die Temperaturen aber nicht ganz so hoch wie in anderen.

red/dpa/lsw 22.02.2025 - 14:24 Uhr

Die Menschen im Südwesten können sich am Wahlsonntag auf weitgehend milde Temperaturen freuen. In Freiburg werden 14 bis 15 Grad und in Stuttgart 13 bis 14 Grad erwartet, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. In anderen Landesteilen muss man sich auf dem Weg zum Wahllokal allerdings etwas wärmer anziehen: In Oberschwaben und auf der Ostalb werden Höchstwerte zwischen acht und elf Grad erwartet.