In Baden-Württemberg drohen eisige Nächte: Wo Autofahrer mit besonders rutschigen Straßen rechnen müssen – und was in der Silvesternacht zu erwarten ist.
29.12.2025 - 06:36 Uhr
Wer zwischen den Jahren im Südwesten unterwegs ist, sollte sich auf frostige Temperaturen einstellen - und im Auto besser einen Eiskratzer dabeihaben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Baden-Württemberg mit winterlich-kühler Witterung. Mancherorts sei Glättegefahr durch gefrierenden Nieselregen oder leichten Schneefall möglich.