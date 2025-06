Nach dem langen Pfingstwochenende soll es mit Regen, Gewitter und Sturmböen im Südwesten vorerst vorbei sein. Es werde wieder wärmer, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Trotz des Sonnenscheins tagsüber könnten die Temperaturen in der Nacht aber teils noch in den einstelligen Bereich fallen.

Der DWD sagt für den Pfingstmontag noch Wolken vorher. Die Temperaturen erreichen demnach maximal 17 Grad im Bergland und 23 Grad im Rheintal. Der Wind weht nur noch schwach. Am Dienstag kommt die Sonne laut den Wetterexperten vor allem im Süden durch, im Norden soll es überwiegend bewölkt, aber trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 20 Grad im Nordschwarzwald und 27 Grad im Breisgau.

Überwiegend Sonne und nur noch wenige Wolken gibt es laut DWD dann am Mittwoch. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad auf der Ostalb und erreichen knapp 30 Grad in Freiburg. Am Donnerstag und Freitag könnte es laut ersten Prognosen sogar noch wärmer werden.