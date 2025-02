In der Nacht soll es zunächst noch glatt werden. Doch tagsüber können sich die Menschen in Baden-Württemberg auf mehr Sonne freuen.

Nach Glätte und Nebel in der Nacht erwartet die Menschen in Baden-Württemberg zum Wochenende hin tagsüber häufiger Sonnenschein. Höchstens 0 bis 8 Grad warm soll es bis Sonntag werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In der Nacht zum Freitag sind vereinzelt einige Schneeflocken oder etwas Sprühregen und Glätte möglich. Auf hohen Schwarzwaldgipfeln und tagsüber auch andernorts soll es zudem frische bis stürmische Böen geben. Am Freitag rechnen die Wetterexperten nach anfänglichen Wolken mit deutlich mehr Sonne von Süden aus.

Meist trocken und örtlich neblig soll es in der Nacht zum Samstag werden. Nach einem vielerorts wolkigen Beginn ist laut DWD im Laufe des Samstags häufiger mit Sonnenschein zu rechnen. Auch in der Nacht zum Sonntag soll es trocken bleiben und lokal Nebel sowie Glätte geben. Am Sonntag sei teils länger mit Hochnebel zu rechnen. Im Westen wird es wolkig und trocken.