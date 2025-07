Am Mittwoch soll es in Baden-Württemberg vielerorts nass werden. Man ist also gut beraten, einen Regenschirm griffbereit zu haben. Wann kommt wieder die Sonne?

red/dpa/lsw 16.07.2025 - 07:31 Uhr

Wer am Mittwoch in Baden-Württemberg frische Luft schnappen möchte, ohne sich dabei nasse Füße zu holen, der sollte das am besten direkt am Vormittag tun. Da sei es noch verbreitet trocken, teilte ein Meteorologe des Deutschen-Wetterdiensts (DWD) mit. Zunächst sei es meist stark bewölkt, ab dem Mittag breiteten sich dann Schauer aus. Im Bergland und im Nordosten soll es dann laut DWD auch Gewitter mit Sturmböen geben.