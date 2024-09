Erst Sommergefühle, dann Frost – der September in Baden-Württemberg präsentierte sich sehr abwechslungsreich. Im Südwesten wurde es Ende des Monats so kalt wie nirgendwo sonst in Deutschland.

red/dpa/lsw 30.09.2024 - 13:37 Uhr

Zu Beginn noch teilweise über 30 Grad, am Ende so kalt wie sonst nirgendwo in Deutschland: So zeigte sich im Südwesten der September, der erste meteorologische Herbstmonat. Mit frostigen -2,1 Grad registrierte der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in Messstetten auf der Schwäbischen Alb die bundesweiten Tiefsttemperaturen.