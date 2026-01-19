Im Tal graue Suppe, auf den Höhen Sonne satt: Wer dem Nebel entkommen will, muss auch zum Wochenbeginn hoch hinaus. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird.
19.01.2026 - 07:28 Uhr
Zum Wochenbeginn präsentiert sich das Wetter in Baden-Württemberg weiterhin wechselhaft: Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge lösen sich Nebel und Hochnebel nur langsam auf, während sich andernorts zwischendurch die Sonne zeigt. Ein paar graue Momente lassen sich also nicht vermeiden. Lichtblicke sind aber möglich.