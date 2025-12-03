Mal Sonne, mal Frost: Während im Markgräfler Land 8 Grad locken, bleibt es in Oberschwaben eisig. Warum gerade die Nächte zur gefährlichen Rutschpartie werden können.

Wer in diesen Tagen frühmorgens das Haus verlässt, sollte nicht nur den Schal bereithalten - sondern auch einen genauen Blick auf die Straßen werfen. Denn Nebel, Glätte und vereinzelt gefrierender Regen könnten im Südwesten zu unangenehmen Überraschungen führen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in seiner Prognose für Baden-Württemberg mit einer überwiegend trüben Wetterlage, die sich zunächst nur langsam auflöst, dann aber Sonnenschein verspricht.

Sonne setzt sich langsam durch Nebel- und Hochnebelfelder sollen sich teils bis in die Mittagsstunden halten, bevor die Sonne herauskommt. Wer in Regionen wie dem Markgräfler Land unterwegs ist, kann sich auf wärmere Stunden freuen – dort könnten laut DWD bis zu 8 Grad erreicht werden. In nebligen Gebieten, etwa in Oberschwaben, dürften die Temperaturen hingegen kaum über den Gefrierpunkt steigen. Der Wind bleibe insgesamt schwach und wehe aus östlicher bis südlicher Richtung.

In der Nacht zu Donnerstag breitet sich den Angaben nach erneut Nebel aus. Die Temperaturen sinken dabei auf Werte zwischen plus 3 Grad im Kraichgau und minus 3 Grad in Oberschwaben.

Weiter Glatteisgefahr gen Wochenende

Auch am Donnerstag bleibe es vielerorts grau: Nebel und Hochnebel dominieren der Vorhersage zufolge, wobei im Westen am Nachmittag die Sonne durchkommen könnte. Die Höchsttemperaturen schwanken voraussichtlich stark – je nach Sonnenschein zwischen einem Grad im Osten und 8 Grad im Rheingraben.

Zum Freitag hin nimmt die Bewölkung laut DWD zu. Zeitweise könnten ein paar Tropfen fallen, größere Regenmengen seien jedoch nicht zu erwarten. In der Nacht auf Samstag ziehe von Westen Regen auf, der im Südosten gebietsweise gefrieren könnte - es bestehe Glatteisgefahr. Auch sonst droht den Fachleuten zufolge örtlich Glätte durch Reif oder überfrierende Nässe.