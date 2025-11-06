Trübe Aussichten für viele Südwest-Regionen: In den kommenden Tagen wird es vielerorts neblig. Doch auch sonnige Momente sind drin – besonders im Schwarzwald.

Wer diesen Tagen im Südwesten unterwegs ist, kann sich in vielen Regionen auf schönes Herbstwetter einstellen. In den Niederungen gibt es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge aber vielerorts auch Nebel. Insbesondere Pendlerinnen und Pendler oder alle, die einen Spaziergang planen, sollten also einen prüfenden Blick aus dem Fenster werfen.

Am Donnerstag soll es in den Niederungen teils längere Zeit trüb bleiben. Nebel und Hochnebel können sich besonders an Rhein, Donau und Bodensee hartnäckig halten. Ansonsten dürfen sich viele Menschen erneut auf viel Sonne freuen. Niederschlag erwartet der DWD nicht. Die Höchstwerte liegen unter dem Nebel bei 5 Grad, im Schwarzwald können hingegen bis zu 13 Grad erreicht werden. Der Wind bleibt schwach und kommt aus südlichen Richtungen.

Am Samstag nur noch in Höhenlagen Sonne

In der Nacht zum Freitag soll es im Bergland nur gering bewölkt sein, während sich sonst Nebel und Hochnebel ausbreiten könnten. Mancherorts sinken die Temperaturen auf minus drei Grad.

Auch am Freitag bleibt das Bild ähnlich: In den Niederungen kann es den ganzen Tag über trüb und neblig bleiben. Sonst dominiert wieder die Sonne. Die Tageshöchstwerte liegen den Meteorologen zufolge unter Hochnebel bei etwa 4 Grad, im Breisgau könnten bis zu 13 Grad erreicht werden. Der Wind bleibt schwach.

Für Samstag sieht die DWD-Prognose verbreitet graues und nebliges Wetter vor, nur im Hochschwarzwald soll es meist sonnig bleiben. Die Höchstwerte bewegen sich an der Donau um vier Grad, im Oberrheingraben sind fünf bis zehn Grad möglich. Nachts breitet sich erneut Nebel aus, die Temperaturen sinken auf fünf bis null Grad.