Im Tal graue Suppe, auf den Höhen Sonne satt: Wer dem Nebel entkommen will, muss hoch hinaus. Wie das Wetter am Wochenende wird.
17.01.2026 - 09:04 Uhr
Dichte Nebelfelder, zäher Hochnebel und stellenweise Dauerfrost bestimmen das Wetter am Wochenende und zu Wochenbeginn in Baden-Württemberg. In den Niederungen dürfte sich die trübe Hochnebellage hartnäckig halten. Nur in höheren Lagen wie auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald könnten sich zeitweise Auflockerungen zeigen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).