Beginnt im Südwesten schon die Teetassensaison? Laut Wetterdienst bringt der meteorologische Herbstbeginn Regen mit. Ein Spätsommer-Comeback ist aber nicht ausgeschlossen.
31.08.2025 - 13:28 Uhr
Für Meteorologen beginnt am Montag der Herbst - und so soll sich das Wetter zum Wochenstart auch anfühlen. Wolken und Regen ziehen über den Südwesten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lokal könne es auch gewittern und stürmische Böen geben. Beständiges Spätsommerwetter sei zum Wochenstart nicht in Sicht.