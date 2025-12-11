Im Allgäu wird’s nachts glatt, an der Donau bleibt der Nebel hartnäckig. Wo die Sonne trotzdem Chancen hat und welche Regionen im Dauergrau versinken.
11.12.2025 - 08:12 Uhr
Das Wetter ist aktuell eher ein Fall für Schal und Nebelscheinwerfer - wer im Südwesten unterwegs ist, sollte sich auf trübe Aussichten und kühle Temperaturen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Baden-Württemberg eine ruhige, aber vielfach graue Wetterlage mit Nebel und Hochnebel in den nächsten Tagen. Mancherorts können sich die Menschen aber auch auf viel Sonnenschein freuen.