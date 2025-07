Wetter in Baden-Württemberg

Am Wochenende scheint immerhin zum Teil die Sonne. In der neuen Woche dürfte sie sich seltener blicken lassen, stattdessen wird es eher grau und nass. Wann wird es wieder freundlich?

red/dpa/lsw 20.07.2025 - 16:06 Uhr

Nach einem meist freundlichen Tagesbeginn und Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad am nördlichen Oberrhein am Sonntag wird es zum Wochenbeginn in Baden-Württemberg kühler, grauer und regnerisch. Das geht aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervor.