Wetter in Baden-Württemberg

Der Sonntag wird diese Woche noch einmal seinem Namen gerecht. Und auch am Samstag wird es viel Sonne in Baden-Württemberg geben. Ab Montag sollen dann Regenwolken aufziehen.

red/dpa 21.09.2024 - 11:30 Uhr

Am Sonntag wird es noch einmal in weiten Teilen Baden-Württembergs sonnig. Die Temperaturen erreichen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Höchstwerte von bis zu 18 Grad im Südschwarzwald und bis zu 26 Grad in der Kurpfalz. Im Bergland können dagegen Schauer sowie vereinzelte Gewitter auftreten.