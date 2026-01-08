Glatteis am Morgen, Sturm in der Nacht: Wo im Südwesten sich Menschen auf gefährliche Straßenverhältnisse und heftige Sturmböen einstellen müssen.
08.01.2026 - 08:04 Uhr
Im Südwesten stehen stürmische Tage bevor, die mancherorts Glatteis, Schnee und teils orkanartige Böen mit sich bringen könnten. Der Himmel zeige sich meist bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Stellenweise könnte es leicht schneien. Im Tagesverlauf gehe der Schnee in tieferen und mittleren Lagen in Regen über. Besonders in den Morgenstunden sei lokal mit Glatteis zu rechnen.