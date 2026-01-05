Die Drei-Königs-Woche startet klirrend kalt: Auch tagsüber bleiben die Temperaturen im Südwesten unter 0 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab, doch der Frost bleibt Dauergast.
05.01.2026 - 06:44 Uhr
Zum Wochenauftakt bleibt das Winterwetter in Baden-Württemberg erhalten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt landesweit Dauerfrost an. Bei minus 6 Grad im Bergland und bis zu minus 1 Grad in tieferen Lagen bibbert der Südwesten weiter. Schuld an diesen Temperaturen sei polare Meeresluft. Gegen die kann auch Sonne am Nachmittag nichts ausrichten.