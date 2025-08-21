In Baden-Württemberg drohen am Donnerstag weiter kräftige Gewitter und Starkregen. Ab wann kann man den Schirm wieder zuhause lassen?

Sonne bleibt im Südwesten vorerst Mangelware. Während von der Kurpfalz bis zur Tauber die Regenschirme weitgehend geschlossen bleiben können, regnet es im südlichen Landesteil am Donnerstag zeitweise kräftig weiter, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Die Temperaturen reichen von kühlen 17 Grad im Allgäu bis 25 Grad im nördlichen Oberrheingraben.

Im Südwesten rechnen die DWD-Meteorologen bis zur Mittagszeit, im Südosten bis zum Abend mit Niederschlagsmengen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter in bis zu 24 Stunden. Vereinzelt kann es in der Region vom südlichen Oberrhein über den Schwarzwald bis hin zur Alb und Oberschwaben noch ungemütlicher werden: Bis zum Nachmittag seien lokal Unwetter möglich. Dann könne auch heftiger Starkregen von 60 bis 80 Litern pro Quadratmeter fallen.

Auch Unwetter sind am Donnerstag möglich (Symbolbild). Foto: Thomas Warnack/dpa

Der Grund für das teils extreme Wetter: Ein Tiefdruckgebiet südlich der Alpen schickt laut DWD weiterhin feuchte Luftmassen in den Süden, während der Norden Baden-Württembergs vergleichsweise stabil und trocken bleibt.

So wird da Wetter am Freitag

In der Nacht zum Freitag beruhigt sich die Lage aber bereits wieder: Der Regen zieht ab, die Wolken lockern zunehmend auf. Tagsüber erwartet der Deutsche Wetterdienst einen freundlichen Mix aus Sonne und Quellwolken. Es soll trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad im Nordschwarzwald und 24 Grad am Rhein.

Der Start des Wochenendes zeigt sich dann wieder eher durchwachsen. Am Samstag dominieren Wolken, doch Regen ist nur selten dabei. Mit 16 bis 22 Grad und frischen Nordwestböen bleibt es spürbar kühler als zuletzt.