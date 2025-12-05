Advent mit Regenschirm statt Schneeflocken: Im Südwesten bringt das Wochenende 13 Grad. Und es wird noch milder.

– Wer auf ein winterliches Adventswochenende gehofft hat, dürfte im Südwesten enttäuscht werden: Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge bleibt es bis Montag wechselhaft und für Dezember deutlich zu mild. Die Experten rechnen örtlich mit bis zu 13 Grad. Zum Start in die neue Woche soll es sogar noch milder werden. „Das ist schon sehr ungewöhnlich für Dezember“, sagte ein DWD-Meteorologe.

Schon am Freitag wird die in den Niederungen liegende Kaltluft nach und nach verdrängt. Im Laufe des Tages ziehen von Westen her dichte Wolken mit etwas Regen auf. Die Temperaturen steigen verbreitet in den einstelligen Bereich, im Breisgau sind bis zu sechs Grad möglich.

Wegen milder Atlantikluft steigen Temperaturen weiter

Der Samstag zeigt sich dann von seiner grauen Seite: Immer wieder fällt Regen oder Nieselregen, in höheren Lagen kann es auch Schneeregen geben. Dazu frischt der Südwestwind teils kräftig auf, besonders in exponierten Lagen wie dem Schwarzwald oder der Schwäbischen Alb sind starke Böen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad im Bergland und bis zu 11 Grad am Oberrhein.

Zum 2. Advent am Sonntag bleibt das Wetter laut DWD unbeständig. Bei vielen Wolken kommt es erneut zu Regenfällen, nur stellenweise sind trockene Phasen möglich. Die Temperaturen erreichen für die Jahreszeit ungewöhnlich milde 8 bis 13 Grad.

Auch zu Beginn der neuen Woche soll sich an der insgesamt nassen und milden Witterung wenig ändern. Am Montag liegen die erwarteten Tageshöchstwerte zwischen 12 und 18 Grad. Verantwortlich für die ungewöhnlichen Temperaturen ist laut dem DWD-Experten die milde Atlantikluft, die sich im Südwesten breitmacht.