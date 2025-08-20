Nach sonnigen Sommertagen kommt nun laut Vorhersage der Regen zurück. Wo in Baden-Württemberg auch mit Unwettern zu rechnen ist.
20.08.2025 - 07:48 Uhr
Regenschirm statt Sonnenschirm: Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich zum Teil auf Unwetter durch starken Regen einstellen - wenn auch nur für eine kurze Zeit. Am Mittwoch soll es ab dem Nachmittag vor allem in der Südwesthälfte Baden-Württembergs schauerartigen Regen und teilweise auch Unwetter durch Gewitter mit Starkregen geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD).