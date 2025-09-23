Wer noch an Spätsommer glaubt, wird enttäuscht: Am Dienstag gibt es Grau, Regen und niedrige Temperaturen.

red/dpa/lsw 23.09.2025 - 06:41 Uhr

Regenjacke statt Sonnenbrille: Am Dienstag zeigt sich Baden-Württemberg von seiner grauen Seite. Zunächst sei es häufig nass, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Am Nachmittag gebe es zwar längere trockene Phasen, Auflockerungen seien aber kaum zu erwarten. Am Abend ziehe von Südwesten her erneut kräftiger Regen auf. Auch Starkregen mit bis zu 35 Litern in wenigen Stunden und Gewitter ist demnach nicht ausgeschlossen.