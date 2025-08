Das Wochenende konnte man vielleicht wegen Regens nicht so sehr genießen. Am Montag soll es überwiegend trocken bleiben - doch Sommerwetter gibt es erst gegen Ende der Woche.

red/dpa/lsw 03.08.2025 - 11:20 Uhr

Der Sommer kommt zurück im Südwesten – immerhin ist es ja auch schon August. Und: Ein bisschen Geduld braucht es noch. Nach einem wechselhaften Wetter am Wochenende müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auf weitere Tage mit viel Regen einstellen. Nur am Montag werde es im Tagesverlauf zunehmend trocken, mit Temperaturen bis zu 25 Grad am Rhein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Etwas Sonnenschein könne es trotzdem geben - dieser halte sich aber nicht lange. Im Schwarzwald werde es aber windiger, hier könne es auch starke Böen geben.