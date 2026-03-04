Am Wochenende gelangt ein wenig Saharastaub nach Baden-Württemberg. Autofahrer sollten deshalb vielleicht lieber nach dem Wochenende in die Waschanlage fahren.

red/dpa/lsw 04.03.2026 - 13:22 Uhr

Am Wochenende könnte die Luft über Baden-Württemberg trüb werden. Grund dafür ist der Saharastaub, den ein Tiefdruckgebiet über Spanien ins Land weht, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdiensts (DWD) erklärt. Der Staub wird bei bestimmten Wetterlagen vom Wind aufgewirbelt und gelangt so in die Atmosphäre. Luftströme können den Saharastaub dann - so wie jetzt - bis nach Deutschland bringen