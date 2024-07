Wetter in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg scheint in den kommenden Tagen anfangs noch vielerorts die Sonne, doch dann setzen sich vermehrt Schauer und Gewitter durch. Der DWD rechnet teils mit heftigem Starkregen.

red/dpa/lsw 11.07.2024 - 07:33 Uhr

Das Wetter hält in den kommenden Tagen einen Mix aus zunächst Sonne und dann vermehrt Schauern für Baden-Württemberg bereit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) soll es am Donnerstag am Vormittag schauerartigen Regen geben, örtlich mit Gewittern. Im Tagesverlauf scheint teils die Sonne, teils wird es bewölkt. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 24 bis 30 Grad. Es wird ein meist schwacher Wind erwartet, bei Gewittern könne es auch stürmisch werden.