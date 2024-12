Skifahren in Baden-Württemberg? Zumindest an wenigen Orten könnte das in den kommenden Tagen wieder Realität werden. Was am Feldberg geplant ist und wie viel Schnee Wetterexperten erwarten.

Resi startet wieder. So lautet die Nachricht, die die Feldbergbahn-Betreiber am Mittwochmittag online veröffentlicht haben. Der Skiliftbetreiber will am Donnerstag in den Skibetrieb gehen. Konkret sind es die beiden Bahnen Resi I und das Förderband I, die für Wintersportfans wieder eröffnen sollen. Sie können in Baden-Württemberg also ihre Skijacken, Snowboards und Helme aus dem Keller oder ihrem Schrank holen.

Das sagt der Wetterexperte

Der große Startschuss für den Wintersport in Baden-Württemberg ist das jedoch wohl noch nicht. Wetterexperten sind noch zurückhaltend. Fünf Zentimeter Neuschnee hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen am Feldberg verzeichnet. „Ein echter Wintereinbruch ist das noch nicht“, erklärt aber der Meteorologe Christian Ehmann. „Wir haben eine Hochdruckwetterlage und vielerorts in Baden-Württemberg Nebel“, erklärt er. Lediglich in den besonders hohen Lagen – also etwa auf dem Feldberg – soll es am Donnerstag aufklaren. Immerhin am Freitag bekommt Baden-Württemberg dann aber wohl richtig Sonne, so die Vorhersage.

„Am Wochenende wird in höheren Lagen Schneefall und in tieferen Lagen Regen erwartet“, kündigt Ehmann an. So mancher Schneespaziergang wird wohl in Teilen des Landes möglich sein, Skifahren aber wahrscheinlich nur in den ganz hohen Lagen oder nach dem Einsatz von Schneekanonen, so die Einschätzung von Ehmann.

Wo Schnee liegt, welche Winterwanderwege, Lifte oder Loipen offen sind, ist im Schneebericht Baden-Württemberg verzeichnet. Online veröffentlicht der Tourismus-Verband Baden-Württemberg die aktuellen Angaben.