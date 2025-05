Schnee fällt nachts auf dem Feldberg - am Morgen nur Sturm

Wetter in Baden-Württemberg

Leicht geschneit hat es in der Nacht auf Dienstag auf dem Feldberg - am Morgen ist davon aber nichts mehr zu sehen. In Baden-Württemberg soll es weiter Wolken, Regen und Wind geben.

red/dpa 06.05.2025 - 08:36 Uhr

Leichten Schneefall hat der Deutsche Wetterdienst auf dem Feldberg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) in der Nacht auf Dienstag gemeldet. Am Morgen lagen am Bismarckdenkmal auf dem Gipfel allerdings keine Flocken. Wie viel Schnee auf dem Feldberg fiel, ist laut einem Wetterexperten wegen eines fehlerhaften Sensors nicht klar.