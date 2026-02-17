Regen, Schneefall und Glättegefahr: Das Wetter bleibt ungemütlich. In höheren Lagen drohen Sturmböen, im Breisgau sind bis zu 9 Grad drin.
17.02.2026 - 06:39 Uhr
Regenschirm und Winterjacke bleiben im Südwesten griffbereit: Am Dienstag wird es überwiegend stark bewölkt, dazu ziehen immer wieder Schauer durchs Land. Oberhalb der mittleren Lagen fällt Schnee – mit entsprechender Glättegefahr auf Straßen und Wegen. Für Hochlagen des Schwarzwaldes prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis Dienstagabend zwischen 20 und 30 Zentimeter Neuschnee innerhalb von 36 Stunden. Vereinzelt sind am Dienstag auch Gewitter möglich.