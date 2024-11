Der DWD sagt von Sonntag an einen Wetterwechsel voraus. Erst wird es nass und windig. In der zweiten Wochenhälfte kann es dann schneien.

red/dpa/lsw 17.11.2024 - 13:59 Uhr

Nach einem teilweise sonnigen Samstag müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg zum Wochenanfang auf Regen und Wind einstellen. Ab dem Nachmittag und auch am Montag könne es in einigen Teilen des Landes regnen und die Temperaturen seien zunächst mild, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart.