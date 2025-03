In höheren Lagen Baden-Württembergs kann am Wochenende Schnee fallen. Dieser soll schmelzen und so für glatte Straßen sorgen. Nächste Woche werden mildere Temperaturen erwartet.

red/dpa 13.03.2025 - 12:51 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart rechnet am Wochenende mit glatten Straßen in der Nacht. Betroffen seien höher gelegene Regionen des Schwarzwaldes und der Schwäbischen Alb, sagte eine DWD-Sprecherin. Bis zum Sonntag würde es vereinzelt zu Schneefällen kommen. Der Schnee würde schmelzen und anschließend bei Minusgraden wieder gefrieren. So könne es zu glatten Fahrbahnen kommen. Von geringem Schneefall betroffen war am Donnerstag auch das Allgäu.