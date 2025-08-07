Die Aussichten für Baden-Württemberg könnten kaum besser sein – der Wetterdienst prognostiziert erst einmal Sonne satt. Die Temperaturen sollen auf bis zu 34 Grad ansteigen.
07.08.2025 - 06:50 Uhr
Wer sich nach Sommer, Sonne und Badewetter sehnt, dürfte in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen auf seine Kosten kommen. Die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verspricht viel Sonnenschein und steigende Temperaturen - beste Voraussetzungen also für Aktivitäten im Freien, ob Picknick im Park oder ein entspannter Tag am See.