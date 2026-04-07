Von der Ostalb bis Südbaden lockt am Dienstag der Frühling mit bis zu 23 Grad. Bald könnte es allerdings wieder Jacke an und Regenschirm raus heißen.
07.04.2026 - 06:50 Uhr
Wer die dicke Jacke endlich im Schrank lassen will, hat jetzt die Gelegenheit dazu: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Baden-Württemberg ausgesprochen freundliche Tage – mit oft ungestörtem Sonnenschein bei blauem Himmel. Nur über dem Bergland könnte sich am Nachmittag lockere Quellbewölkung bilden, teilte der DWD mit. Die Maximalwerte dürften zwischen 16 Grad an der Ostalb und 23 Grad in Südbaden liegen, bei schwachem Nordostwind.