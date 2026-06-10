Sonne bleibt Mangelware: In Baden-Württemberg drohen zur Wochenmitte Gewitter, stürmische Böen und Hagel. Was der DWD für die nächsten Tage in Baden-Württemberg vorhersagt.
10.06.2026 - 06:32 Uhr
Sonnenbrille oder Jacke? In Baden-Württemberg sollten die Menschen in den kommenden Tagen eher zu Letzterer greifen - und einen Schirm nicht vergessen. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet vor allem von Mittwochnachmittag an zeitweise mit Gewittern, die lokal auch stürmische Böen bringen könnten.