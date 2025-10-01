Sonnige Aussichten am Tag, frostige Überraschungen in der Nacht: So wird das Wetter in den nächsten Tagen im Südwesten.
01.10.2025 - 07:06 Uhr
Wer kann, sollte bis zum Wochenende noch etwas Sonne tanken. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für heute und Donnerstag einen Sonne-Wolken-Mix. „Es wird heiter bis wolkig“, sagte ein DWD-Meteorologe. Die Temperaturen steigen dabei auf 10 Grad in höheren Lagen und bis zu 16 Grad am Oberrhein und Neckar. Am Wochenende dürfte es der Vorhersage nach kühl und nass werden.