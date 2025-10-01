Sonnige Aussichten am Tag, frostige Überraschungen in der Nacht: So wird das Wetter in den nächsten Tagen im Südwesten.

Wer kann, sollte bis zum Wochenende noch etwas Sonne tanken. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für heute und Donnerstag einen Sonne-Wolken-Mix. „Es wird heiter bis wolkig“, sagte ein DWD-Meteorologe. Die Temperaturen steigen dabei auf 10 Grad in höheren Lagen und bis zu 16 Grad am Oberrhein und Neckar. Am Wochenende dürfte es der Vorhersage nach kühl und nass werden.

Zum Start in den Wochenendspurt bleibt es am Donnerstag überwiegend sonnig und trocken. Nur im Osten zeigen sich ein paar Wolkenfelder. Mit erneuten Höchstwerten zwischen 10 und 17 Grad dürfte es angenehm, aber nicht allzu mild werden. Nachts kühlt es deutlich ab, vielerorts sinken die Werte auf Minusgrade – mit Frostgefahr am Boden.

Kaltfront am Samstag

Am Freitag nimmt die Bewölkung aus Westen allmählich zu. Zunächst bleibt es noch trocken, die Temperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad. In der Nacht setzt dann von Westen her Regen ein, der im Schwarzwald kräftiger ausfallen kann. Dazu sind auf den höchsten Gipfeln auch stürmische bis schwere Sturmböen möglich.

Für das Wochenende rechnen die Experten mit einer Kaltfront, die Regen bringt. Und der werde sich vermutlich auch am Sonntag halten, so der DWD-Experte weiter.