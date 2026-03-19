Erst Sonne, dann Schauer und sogar Schneeflocken: Der Frühling in Baden-Württemberg verspricht ein launisches Wochenende.
19.03.2026 - 07:13 Uhr
Freunde von Sonnenschein und blauem Himmel sollten die nächsten beiden Tage lieber in vollen Zügen genießen. Denn nach dem kurzen Frühlingshoch in Baden-Württemberg mit angenehmen Temperaturen kommt nach Einschätzung der Meteorologen vorerst wieder ein Dämpfer. Zum Wochenende kündigt sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) der nächste Wetterumschwung im launischen Frühling an.