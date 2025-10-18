Nebel morgens, Nebel nachts und viele Wolken. Im Südwesten gestaltet sich das Wochenende trotz gelegentlicher Sonne eher trüb. Auf dem Feldberg wird es stürmisch.

mbo/dpa/lsw 18.10.2025 - 12:04 Uhr

In einigen Gegenden von Baden-Württemberg hält sich der Nebel am Wochenende zäh. Vor allem in Talsenken kann sich die grau-weiße Schicht den ganzen Tag bleiben. Ansonsten blinzelt am Samstag auch mal die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwischen 9 Grad in den kühleren Regionen und bis zu 16 Grad am südlichen Oberrhein. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf dem Feldberg sind zeitweise starke Böen möglich.