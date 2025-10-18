Nebel morgens, Nebel nachts und viele Wolken. Im Südwesten gestaltet sich das Wochenende trotz gelegentlicher Sonne eher trüb. Auf dem Feldberg wird es stürmisch.

In einigen Gegenden von Baden-Württemberg hält sich der Nebel am Wochenende zäh. Vor allem in Talsenken kann sich die grau-weiße Schicht den ganzen Tag bleiben. Ansonsten blinzelt am Samstag auch mal die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwischen 9 Grad in den kühleren Regionen und bis zu 16 Grad am südlichen Oberrhein. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf dem Feldberg sind zeitweise starke Böen möglich.

 

Sonntag beginnt trüb, Wochenstart wird nass

Der Sonntag beginnt etwas trübselig: Nebel- oder Hochnebelfelder breiten sich vor allem zwischen Alb und Bodensee aus. Im Laufe des Tages ziehen dichtere Wolken auf, die Sonne zeigt sich nur noch zeitweise. Je nach Sonneneinstrahlung liegen die Höchstwerte zwischen 10 und 20 Grad. Der Wind weht schwach, kann aber in Böen auffrischen. Auf dem Feldberg sind zunehmend starke bis stürmische Böen aus Südwest zu erwarten.

Wer morgens mit dem Auto unterwegs ist, sollte Vorsicht walten lassen. Foto: Marijan Murat/dpa

In der Nacht zum Montag verdichten sich die Wolken von Westen her - und dann wirds auch noch nass: Am Morgen setzt Regen ein. Zuvor kann sich rund um Donau und Bodensee noch einmal Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 3 Grad, auf dem Feldberg sind Sturmböen möglich.