Winterjacke wieder raus, aber Skier und Schlitten können wohl überwiegend im Keller bleiben. Das Wochenende wird eher ungemütlich, die Nächte sind teils frostig und es kann viel regnen.
13.03.2026 - 08:04 Uhr
Nass, Schneematsch und mancherorts auch glatt: Wer am Wochenende im Südwesten unterwegs ist, sollte besser Regenjacke und rutschfeste Schuhe bereithalten. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt sich das Wetter in Baden-Württemberg zunächst von seiner regnerischen Seite – und in den höheren Lagen kann sogar Schnee dabei sein. Für Wintersport dürfte es laut DWD-Experten aber eher nicht reichen.