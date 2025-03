Wetter in Baden-Württemberg

Der Frühling kommt langsam: Viel Sonne und mildes Wetter bringen die nächsten Tage mit sich.

red/dpa 03.03.2025 - 08:45 Uhr

Der Frühling setzt ein deutliches Zeichen in Baden-Württemberg. Die Sonne regiert nach Angaben der Meteorologen die kommenden Tage, es soll mild werden und trocken bleiben. Die Höchstwerte erreichen 8 Grad Celsius in Oberschwaben und bis 14 Grad am Neckar.