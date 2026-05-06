Regen, Gewitter und dann Sonne: Wo sich das Wetter in Baden-Württemberg zuerst wieder von seiner besten Seite zeigt – und wo noch Geduld gefragt ist.
06.05.2026 - 07:33 Uhr
Wer einen Regenschirm besitzt, sollte ihn in den nächsten Stunden griffbereit halten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Baden-Württemberg Schauer aus dem Westen, die sich ausbreiten und auch mal als Gewitter mit durchaus starkem Regen auftreten können. Dabei kann es lokal Starkregen mit 20 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit geben. Auch kleinkörniger Hagel und stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von 70 Kilometern pro Stunde seien nicht ausgeschlossen.