Wer am Sonntag grillen oder radeln will, kann auf Sonne hoffen: Je später der Tag, desto freundlicher wird es. Das schöne Wetter hat allerdings auch seine Nachteile für Allergiker.
07.06.2026 - 08:57 Uhr
Ausflügler können ihren Regenschirm heute zu Hause lassen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit einem weitestgehend trockenem Ende der Pfingstferien. Der Tag startet wolkig, dann soll immer mehr die Sonne rauskommen – vor allem am Abend. „Eigentlich gutes Grillwetter“, sagte ein Meteorologe.