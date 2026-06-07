Wer am Sonntag grillen oder radeln will, kann auf Sonne hoffen: Je später der Tag, desto freundlicher wird es. Das schöne Wetter hat allerdings auch seine Nachteile für Allergiker.

Ausflügler können ihren Regenschirm heute zu Hause lassen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit einem weitestgehend trockenem Ende der Pfingstferien. Der Tag startet wolkig, dann soll immer mehr die Sonne rauskommen – vor allem am Abend. „Eigentlich gutes Grillwetter“, sagte ein Meteorologe.

Tagsüber rechnet der Wetterdienst mit Temperaturen von 21 bis 24 Grad. Nur im Mittelgebirgsraum kann es mit 18 Grad etwas kühler werden. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liege nahezu bei null, so der Meteorologe.

Hohe Pollenbelastung

Allergiker könnte es bei einem Ausflug am Sonntag allerdings in der Nase jucken. Laut dem Pollenflug-Gefahrenindex des DWD ist die Luft mittel bis hoch belastet. So sind demnach vor allem im Norden und Süden Roggen-Pollen unterwegs, die Belastungsintensität bei Pollen von Gräsern ist landesweit hoch.

Der Montag wird laut DWD unbeständig – erst sommerliche Temperaturen von 24 bis 28 Grad, dann könnte der Regen in Schauern herunterkommen. Teils seien auch Gewitter möglich. Dazu kommt demnach ein stark böig auffrischender Wind aus Westen. Auch am Dienstag bleibt es nass. So rechnet der Wetterdienst bis Mittag weiter mit Schauern, am Bodensee und in Oberschwaben könnte es hingegen bis in den Abend regnen.