20 Grad am Tag, 2 Grad in der Nacht und kein Niederschlag: In Baden-Württemberg besteht teils hohe Waldbrandgefahr.

red/dpa/lsw 14.05.2025 - 07:28 Uhr

Trocken und kaum Niederschläge – das sind die Wetteraussichten für den Südwesten. Damit steigt auch die Waldbrandgefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In seinem fünfstufigen Gefahrenindex ordnet der DWD Baden-Württemberg bei geringer bis mittlerer Gefahr – Stufen 2 und 3 – ein. Der Ortenaukreis soll am Donnerstag in die vierte Stufe des Index, „hohe Gefahr“, fallen.