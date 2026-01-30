Nachts wird es in den kommenden Tagen im Südwesten wieder frostig kalt. Für Autofahrer bedeutet das: Vorsichtig sein, denn mancherorts treffen Niederschläge auf den kalten Boden.
30.01.2026 - 06:55 Uhr
Autofahrerinnen und Autofahrer sollten in den kommenden Tagen vorsichtig sein – vor allem nachts und bei Niederschlägen droht teils gefährliche Glätte im Südwesten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet bis zum Vormittag streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe. Der Prognose zufolge kann es vor allem vom Odenwald bis zur Ostalb noch einzelne Tropfen oder Schneeflocken geben. Zudem könne Nebel ortsweise auch die Sicht erschweren.