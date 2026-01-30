Nachts wird es in den kommenden Tagen im Südwesten wieder frostig kalt. Für Autofahrer bedeutet das: Vorsichtig sein, denn mancherorts treffen Niederschläge auf den kalten Boden.

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten in den kommenden Tagen vorsichtig sein – vor allem nachts und bei Niederschlägen droht teils gefährliche Glätte im Südwesten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet bis zum Vormittag streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe. Der Prognose zufolge kann es vor allem vom Odenwald bis zur Ostalb noch einzelne Tropfen oder Schneeflocken geben. Zudem könne Nebel ortsweise auch die Sicht erschweren.

Im Laufe des Vormittags breitet sich den Meteorologen zufolge dann von Südwesten her leichter Regen aus, der im Bergland und im Schwarzwald auch in Schnee übergehen und zu glatten Straßen führen kann. Im Norden Baden-Württembergs bleibt es zwar grau, aber immerhin trocken. Die Temperaturen pendeln zwischen 0 Grad auf der Schwäbischen Alb und 7 Grad in Südbaden.

Wochenende im Südwesten wird wechselhaft

Auch in der Nacht zum Samstag müssen sich Autofahrer in Teilen des Landes wieder auf gefährliche Straßenverhältnisse einstellen. Im Hochschwarzwald schneit es erneut, in Tallagen kann der Regen auf den Straßen gefrieren, prognostizieren die Experten. Auch Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern sei möglich.

Der Samstag beginnt zunächst recht freundlich, später sind mancherorts auch ein paar Regentropfen oder Schneeflocken drin. Mit 9 Grad in Südbaden und 1 Grad auf der Ostalb wird es etwas wärmer. Der Sonntag zeigt der Prognose zufolge dann dasselbe Bild: Mancherorts Regen, manchmal Schnee und zeitweise auch immer mal wieder Sonne.