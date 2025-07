Wetter in Baden-Württemberg

Wer noch grillen will, sollte das Wochenende nutzen. Denn was die Meteorologen dann erwarten, hat nur wenig mit Sommer zu tun.

red/dpa/lsw 12.07.2025 - 10:05 Uhr

Statt mit einer einst noch befürchteten Hitzewelle und Temperaturen über 35 Grad wird in Baden-Württemberg mit grauen Wolken und viel Regen in die neue Woche starten. Umso mehr sollten die Menschen im Südwesten am Wochenende Sonnenschein und perfektes Grillwetter genießen, bevor das Wetter kippt.