Wetter in Baden-Württemberg

Nach Starkregen und Wind beruhigt sich das Wetter in Baden-Württemberg. Nach Einschätzung von Meteorologen wird das sommerliche Intermezzo aber nicht lange dauern.

red/dpa/lsw 23.07.2025 - 07:50 Uhr

Nach einer Abkühlung durch Starkregen und Gewitter erwarten Meteorologen am Mittwoch mehr Sonne und weniger Wolken. Es bleibt in Baden-Württemberg meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Im Bergland kann es bis zu 21 Grad warm werden, an den Flüssen Rhein und Neckar 26 Grad.