Im Südwesten bleibt es winterlich kalt. Auch Schneefall und Glätte sind nachts möglich. Sonne und Nebelfelder wechseln sich ab.
07.01.2026 - 06:35 Uhr
Nach eisigen Temperaturen der letzten Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch trübe Verhältnisse und weiterhin winterlich kaltes Wetter. Südöstlich der Alb und vor allem entlang der Donau hält sich teils länger Hochnebel. Abseits davon zeigt sich zwar häufiger die Sonne, am Nachmittag aber ziehen vom Westen her neue Wolkenfelder auf.