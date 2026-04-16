Milde Temperaturen, Sonne und nur vereinzelt Schauer: So startet der Südwesten ins Wochenende. Wann laut Wetterdienst Regen und kühle Nächte zu erwarten sind.
16.04.2026 - 07:28 Uhr
Der Südwesten bekommt noch ein paar freundliche Tage, bevor der launische April seinem Ruf wieder alle Ehre macht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Baden-Württemberg eine Mischung aus Sonne und Quellwolken, vereinzelt kann auch mal ein Schauer durchziehen. Die Temperaturen sollen auf 16 Grad in höheren Lagen bis 22 Grad im Rheintal steigen, bei schwachem bis mäßigem Wind aus vorwiegend westlichen Richtungen.