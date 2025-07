Nach starken Gewittern in der Nacht erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab Montagmittag neue Gewitter. Zeitweise seien in der Nacht 20 bis 25 Liter gefallen, sagte eine Meteorologin.

Am Montag sei es vor allem im Osten zunächst noch stark bewölkt und regnerisch, teilte der DWD mit. Im Westen Baden-Württembergs gebe es am Vormittag zunächst mehr Sonne und es sei trocken. Im weiteren Tagesverlauf würden sich von dort aber vermehrt Schauer und einzelne Gewitter ostwärts ausbreiten. Wie die Meteorologin sagte, sollen dabei auch noch einmal Starkregen und Sturmböen möglich sein.

In der Nacht zum Dienstag gebe es stellenweise Schauer, bis zum Morgen sollen sie aber seltener und schwächer werden. Am Dienstag sei es wolkig und es gebe weiterhin einzelne Schauer oder gebietsweise etwas Regen. Im Laufe des Tages werde es dann von Südwesten her zunehmend freundlich, so die Vorhersage des DWD.