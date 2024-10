Wetter in Baden-Württemberg

Anfangs nass, insgesamt wärmer als sonst - die Sonne machte sich in diesem Monat rar. Dann aber kam der goldene Oktober doch noch in den Südwesten.

red/dpa/lsw 30.10.2024 - 14:29 Uhr

Golden war dieser Oktober im Südwesten so richtig erst zum Schluss: Nach einem wechselhaften und oft nassen Beginn brachte ein Hochdruckgebiet in der zweiten Monatshälfte ruhigeres Wetter und teils Sonne satt. Auf den ganzen Monat gesehen, machte sie sich in Baden-Württemberg aber rar. Dafür war der Oktober nach Auswertung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) deutlich zu warm.