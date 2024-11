Glühwein und Punsch können die Menschen in Baden-Württemberg am ersten Adventswochenende wohl bei winterlichen Temperaturen und Sonnenschein trinken. „Die kurze warme Phase ist vorbei. Der Winter kommt wieder.“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch Temperaturen im Minusbereich seien möglich.

Nach dem noch relativ milden Wetter am Mittwoch wird es in der Nacht zum Donnerstag stürmisch. In den Hochlagen des Schwarzwalds erwartet der DWD schwere Böen bis 90 Kilometer pro Stunde und Starkregen. Auch im restlichen Bundesland soll es bis zum Nachmittag regnerisch und sehr windig werden.

Lesen Sie auch

Ab Freitag soll es trocken bleiben

Oberhalb von 800 Metern könne es am Donnerstag ein bis zwei Zentimeter schneien. Die Temperatur in Baden-Württemberg soll meist bei höchstens sieben bis neun Grad liegen.

Ab Freitag soll es trocken bleiben, die Temperaturen sinken nach Angaben des DWD weiter. Die Vormittage am Wochenende fallen laut Prognose vielerorts neblig und grau aus, ab mittags soll es aber fast überall im Südwesten sonnig werden.