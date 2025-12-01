Trüb startet die Woche in Teilen des Landes: Nebel und Hochnebel halten sich für längere Zeit in Oberschwaben und in Niederungen im ganzen Land. Oberhalb davon wird es überwiegend freundlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen zwei Grad im Bergland und acht Grad im Markgräflerland. Dazu kommt schwacher Wind aus südlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag soll es demnach wechselnd bewölkt sein, gebietsweise Nebel, vor allem wieder in Oberschwaben. Die Tiefstwerte liegen zwischen einem und Minus vier Grad, am kältesten wird es im Allgäu. Autofahrer aufgepasst: Stellenweise ist mit Glätte zu rechnen. Im Bergland werde es starke bis stürmische Böen aus Südwest geben, teilte der DWD mit.

Tagsüber teils neblig, nachts stellenweise glatt

Am Dienstag bleibt es erneut in den Niederungen teils länger trüb. Sonst ist mit viel Sonne zu rechnen. Dazu kommen Schleierwolken, im Nordwesten wird es wolkig. Meist bleibt es dabei trocken bei Höchstwerten von drei Grad in Teilen Oberschwabens und zehn Grad in Südbaden. Hinzu kommt schwacher Wind aus Südost bis Süd, im Bergland soll es starke Böen geben.

In der Nacht zum Mittwoch rechnet der DWD erneut mit häufigem Nebel und Hochnebel, abseits davon wird es gering bewölkt. Meist bleibt es dabei trocken. Örtlich ist demnach erneut mit Glätte zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen zwei und Minus vier Grad.

Auch der Mittwoch bleibt gebietsweise trüb, teils bis in die Mittagsstunden. Sonst soll es aber viel Sonne geben und nur wenige Schleierwolken. Unter längerem Nebel beziehungsweise Hochnebel werden zum Teil nicht über einem Grad erwartet, im Markgräfler Land bis zu neun Grad. Hinzu kommt schwacher Wind aus östlicher Richtung.