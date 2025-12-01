Der Dezember beginnt mit reichlich Nebel. In der Nacht zu Dienstag rechnet der Wetterdienst stellenweise mit Glätte.
01.12.2025 - 07:39 Uhr
Trüb startet die Woche in Teilen des Landes: Nebel und Hochnebel halten sich für längere Zeit in Oberschwaben und in Niederungen im ganzen Land. Oberhalb davon wird es überwiegend freundlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen zwei Grad im Bergland und acht Grad im Markgräflerland. Dazu kommt schwacher Wind aus südlichen Richtungen.